Raphinha iguala Neymar e persegue recorde de melhor brasileiro na Europa

Raphinha brilhou e comandou a virada épica do líder Barcelona contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Com dois gols e uma assistência no jogo de hoje (19), o camisa 11 chegou a 51 participações em gols na temporada, igualando a melhor marca de Neymar no futebol europeu e é o primeiro brasileiro a ultrapassar a soma de 50 participações desde a temporada 2015/16.

O que aconteceu

De negociável a cotado para a Bola de Ouro, Raphinha vive temporada mágica: já são 30 gols e 21 assistências com a camisa azul e grená na temporada 2024/25.

O brasileiro igualou a melhor temporada de Neymar no futebol europeu, com a mesma camisa 11 do Barcelona, em 2015/16, que marcou 30 gols e deu 21 assistências.