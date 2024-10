Yuri brilha em empate do Corinthians sobre Racing; veja notas Footstats

Yuri Alberto foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Corinthians no empate por 2 a 2 contra o Racing, em jogo disputado na noite desta quinta (24) pela ida da semifinal da Sul-Americana: o atacante fez dois gols e terminou com 7,7.

Hugo Souza e Bidu, por outro lado, receberam as piores notas entre os titulares da equipe de Ramón Díaz. Goleiro e lateral-esquerdo encerraram o duelo com 4,5 e 5,2, respectivamente.

Veja notas do Corinthians

Hugo Souza: 4,5

Fagner: 5,4

André Ramalho: 6,4

Cacá: 6,1

Bidu: 5,2

Martínez: 5,7

Charles: 6,5

Carrillo: 5,8

Garro: 5,7

Memphis Depay: 5,3

Yuri Alberto: 7,7

(Romero): 6,1

(Alex Santana): 5,8

(Coronado): 5,6

(Matheuzinho): 5,4

(Bidon): 5,8