Raphinha chega a 50 gols com a camisa do Barça e celebra vitória no Espanhol

Raphinha foi o nome do jogo ao servir uma assistência e marcar dois gols em uma vitória heróica do Barcelona. Ao final do primeiro tempo, o treinador Hansi Flick disse que conversou com o brasileiro para motivá-lo para a segunda etapa.

"No intervalo, eu disse a Raphinha: 'vamos lá, seja otimista. Nós precisamos de você como um líder em campo!'. E então ele foi lá e jogou muito!", afirmou o treinador.

A vitória leva o Barcelona a 73 pontos no Campeonato Espanhol, liderando a competição com sete à frente do vice, o Real Madrid.

O próximo jogo do Barça será contra o Mallorca, pela 33ª rodada do Espanhol, nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília).