Abel vai ganhar 'reforços' para o Palmeiras na reta final do Brasileirão

O meia Maurício e o lateral esquerdo Piquerez estão próximos de reforçarem o Palmeiras na reta final do Brasileirão.

O que aconteceu

Ambos iniciaram a transição física na reapresentação do elenco na tarde desta terça-feira (22) na Academia de Futebol. Eles fizeram trabalhos à parte no campo com membros do Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

Piquerez se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada em julho, e Maurício, de uma lesão no joelho direito sofrida no início deste mês.