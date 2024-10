FC Series terá São Paulo na casa de Messi e 1º clássico mineiro nos EUA

Competição completa 10 anos

"No ano que vem, completaremos 10 anos de evento, e consolidar o retorno da edição de janeiro recebendo três dos maiores clubes do Brasil tem um significado especial para nós, pois foi com os times brasileiros que tudo começou. A presença de clubes tão tradicionais não só enriquece o evento, mas também proporciona uma experiência incrível para os torcedores. A vinda do Flamengo em janeiro deste ano foi um sucesso absoluto. Esperamos vivenciar o mesmo engajamento em 2025 e atender não apenas os torcedores de cada time, mas também muitos fãs norte-americanos e latinos nos Estados Unidos, que já prestigiam a FC Series com os europeus e estão se preparando para um período histórico com torneios internacionais, como o primeiro Super Mundial de Clubes da FIFA e a Copa do Mundo , afirmou Ricardo Villar, CEO da FC Series.

É com grande satisfação que aceitamos o convite da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo à América do Norte, posicionando o São Paulo FC neste importante mercado do futebol mundial" , afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo.

É uma satisfação enorme para o Atlético voltar aos Estados Unidos para participar da FC Series 2025, principalmente nesta edição especial, comemorativa aos dez anos do evento. Temos uma torcida bastante numerosa nos EUA e essa reconexão será muito importante. Além de promover a marca do Clube no mercado americano, abrindo novas oportunidades, poderemos aproveitar uma excelente estrutura em nossa preparação para as competições de 2025 , afirmou Bruno Muzzi - CEO do Clube Atlético Mineiro.