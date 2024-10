Escola de surfe fica destruída após vandalismo de torcedores do Peñarol

Eles estavam tentando incendiar meu carro, mas o pessoal interveio na hora. Jogaram água, mas ainda chegaram a jogar fogo lá dentro. Saíram quebrando tudo, quebraram os vidros todos. Dei sorte. Não aconteceu o pior. [Uso o carro] Para carregar o equipamento de surfe, carrego as pranchas em cima. Eu tenho a escola de surfe aqui no Recreio há 34 anos. Eu tenho um trabalho com a molecada aqui da comunidade. O carro não tem seguro.

Marcelo Barbosa, professor de surfe da escolinha "Recreio Open"

Um funcionário da escolinha também foi vítima e sofreu com itens roubados (e rasgados) pelos uruguaios.

A Recreio Open não tem parceria com a "Orla Rio", empresa que mantém acordo com os quiosques do local e se comprometeu a arcar com prejuízos. Como não faz parte do projeto, a escola não terá, ao menos por enquanto, sua estrutura reembolsada pela entidade.

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras. O time de Montevidéu enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou.