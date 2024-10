Corinthians tem Arena como aliada em cenário inédito na Sul-Americana

O Corinthians viverá uma nova experiência no mata-mata da Copa Sul-Americana. Depois de decidir vaga duas vezes na Neo Química Arena, o Timão terá o segundo confronto contra o Racing, pela semifinal, na Argentina.

O que aconteceu

Por isso, o Alvinegro entrará em campo com a pressão extra por um bom resultado nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.

No torneio continental, quem tem a melhor campanha decide em casa. A vaga será definida no dia 31 de outubro, próxima quinta-feira, no Estádio El Cilindro.