Corinthians corre risco de ficar fora da próxima Copa do Brasil; entenda

A sexta vaga vai ficar com o Votuporanguense, vice-campeão da Copa Paulista deste ano. O campeão Monte Azul teve o direito de escolher entre disputar a Série D ou a Copa do Brasil, mas preferiu optar pela quarta divisão do futebol nacional. Com isso, o CAV ganhou a vaga para o torneio de mata-mata.

Siga o UOL Esporte no