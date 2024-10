Corinthians: Eliminação para o Flamengo desmoraliza elenco, diz Milly

Casagrande criticou o nível técnico dos jogadores do Corinthians na eliminação para o Flamengo. O time de Ramón Díaz jogou mais de 1h com um atleta a mais, mas não saiu do zero.

A partida de hoje, para quem ainda estava em dúvida se o Corinthians vai sofrer contra o rebaixamento, para quem achava que essa equipe do Corinthians se estivesse desde o início do Brasileirão estaria lá em cima, lutando com Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, não é verdade. Quando o jogo vira pro lado técnico, criativo, da tabela, o Corinthians não consegue jogar. Montaram um elenco muito fraco tecnicamente. Walter Casagrande

Corinthians: 'Coronado entrou lerdo como se estivesse ganhando', diz Milly

Milly Lacombe criticou a "lerdeza" de Igor Coronado na eliminação do Corinthians para o Flamengo. Segundo ela, o meia entrou em campo como se o time estivesse ganhando.