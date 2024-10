Torcedores do Peñarol: Secretário de Segurança admite falha no planejamento

Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos admitiu que houve falha no planejamento da segurança para evitar as confusões envolvendo torcedores do Peñarol. Em entrevista à TV Globo, ele negou que o jogo contra o Botafogo nesta noite, no Estádio Nilton Santos, represente um risco.

Falhou o planejamento. Todo planejamento vislumbra o pior cenário. Prefiro ter um número muito além e desmobilizar do que ter um numero muito aquém e precisar mobilizar. Uma força de resposta, mesmo rápida, tem outros fatores que não temos controle. Por exemplo um acidente numa via. Não podemos ficar à mercê disso. Victor Santos, secretário de Segurança do Rio de Janeiro

O que aconteceu

Botafogo e Peñarol fazem a semifinal da Libertadores nesta noite. O jogo acontece a partir das 21h30 no Nilton Santos.