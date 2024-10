Flamengo: Landim acusa BAP de ser contra novo estádio; PVC conta bastidores

Segundo PVC, Landim diz nos bastidores do Flamengo que BAP só votou a favor da construção do estádio quando percebeu que a proposta seria aprovada no conselho deliberativo do clube.

Landim tratou como se os apoiadores do BAP trabalhassem dentro do clube contra o estádio na reunião do conselho, contra aprovação do estádio. Quando perceberam que a derrota era flagrante, o pessoal do BAP foi embora e ele ficou e votou a favor porque não tinha como votar contra.

O BAP não se manifestou sobre isso, ficou em silêncio, mas foi uma foi uma declaração do Landim que bateu pesado na candidatura do BAP. Paulo Vinícius Coelho

Samir: Corinthians de 2025 mira Renato Gaúcho, Tite, Luís Castro e Carille

Com Ramón Díaz longe de ser unanimidade, a diretoria do Corinthians já trabalha com quatro nomes que podem assumir a equipe na próxima temporada: Renato Gaúcho, Tite, Luís Castro e Carille.

A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira.