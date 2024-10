7 vezes que Deyverson botou a bola debaixo do braço e mandou no jogo

Decisivo no Palmeiras, ele também vem fazendo história no Atlético-MG. Depois de chamar a responsabilidade contra o Flu e colocar o Galo nas semifinais, ele agora deixa o time mineiro muito próximo da grande decisão —Botafogo e Peñarol começam a decidir nesta quarta (23) a outra semi.

O UOL Esporte separou sete momentos em que Deyverson colocou a bola debaixo do braço, chamou a responsabilidade e foi decisivo para a sua equipe.

Pelo Palmeiras

Gol no dérbi paulista e piscadinha (2018)

No clássico do segundo turno do Brasileirão 2018 contra o Corinthians, Deyverson não só fez o gol da vitória de 1 a 0 como tirou os corintianos do sério ao valorizar cada falta sofrida. Ao deixar o campo, deu uma piscadinha para o banco de reservas do Timão e causou tumulto. O resultado foi importante na caminhada rumo ao título brasileiro.