Site americano detona vaga dada a time de Messi no Mundial: 'Ridículo'

O site americano The Athletic, veículo esportivo do New York Times, detonou a vaga dada ao Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez, para o Mundial de Clubes de 2025.

O que aconteceu

A Fifa confirmou no último sábado (19) a presença do Inter Miami no Mundial de Clubes de 2025. A equipe de Messi ficou com a vaga após vencer o título da Supporters' Shield, troféu que é concedido ao time de melhor campanha na temporada regular da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol.

"Lionel Messi no Mundial de Clubes faz sentido, mas como ele chegou lá é ridículo", diz a manchete da reportagem publicada pelo site.