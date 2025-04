'Roubo' de Raphinha e lei do ex: Barça massacra Dortmund e põe pé na semi

Blitz do Barcelona. A equipe da casa criou muitas chances em curto espaço de tempo. A primeira foi com Lewandowski, que finalizou firme, mas Kobel defendeu no meio. A bola voltou a rondar a área do Dortmund, e Fermín parou em desvio da defesa e chutou o rebote para fora.

Lewandowski faz o terceiro: 3 x 0. O Barcelona puxou contra-ataque, e Fermín tabelou com Yamal pela direita. Após recebeu de volta, ele rolou para Lewandowski, livre no meio, bater firme para marcar.

Yamal completa o massacre: 4 x 0. Lewandowski roubou bola no meio de campo e lançou Raphinha. O brasileiro encontrou Yamal pelo lado direito, a joia invadiu a área e bateu firme para fazer o quarto.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 x 0 BORUSSIA DORTMUND

Data e horário: 9 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Champions

Local: Estádio Lluis Companys, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Gols: Raphinha (25'/1°T), Lewandowski (2'/2°T), Lewandowski (21'/2°T), Yamal (31'/2°T)

Cartões amarelos: Adeyemi, Guirassy (DOR)

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez (Ronald Araújo) e Baldé; De Jong, Pedri (Eric García) e Fermin López (Gavi); Yamal (Ansu Fati), Raphinha e Lewandowski (Ferrán Torres). Técnico: Hansi Flick