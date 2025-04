Com gol de Raphinha, Barcelona faz quatro no Dortmund e encaminha ida à semi da Champions

FULL TIME!!!!



Com boa vantagem do time espanhol, a partida de volta será realizada nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park. O classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Inter de Milão.

As duas equipes voltam a campo no sábado. O Barcelona enfrenta o Leganés, fora de casa, às 16h, pelo Campeonato Espanhol. Por sua vez, o Borussia Dortmund visita o Bayern de Munique, às 13h30, pelo Alemão.

Os gols do jogo