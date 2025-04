PSG renasce contra o Villa com golaços, vence e sai na frente na Champions

Como foi o jogo

O PSG dominou o primeiro tempo, sofreu gol de contra-ataque e empatou em seguida. Os donos da casa foram muito superiores nos 45 minutos iniciais e criaram as melhores chances de abrir o placar durante o confronto. Na primeira chance do Villa, porém, os parisienses perderam a posse de bola no meio de campo e viu o rival abrir o placar. Pouco depois, Doué empatou com golaço e criou mais ao menos duas finalizações e jogadas perigosas.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A equipe francesa novamente foi superior e conquistou a vitória. Com atuações de gala de Doué e Kvaratskhelia, o PSG venceu o rival com golaços dos atacantes. A equipe da casa manteve a bola durante todo o jogo e fez o que desejou no confronto, e só ampliou o placar já no final do duelo com o lateral Nuno Mendes, após belas defesas de Dibu Martínez no confronto.

Gols e destaques

Dibu salvou o Villa. Após finalização de Kvaratskhelia, a bola sobrou nos pés de Dembelé, que finalizou forte para bela defesa do goleiro argentino.

Aston Villa abriu o placar na primeira chance! Nuno Mendes perdeu a bola no meio do campo para McGinn. O capitão virou a jogada com passe para Rashford. O atacante esperou passagem de Tielemans, que recebeu e cruzou rasteiro para Rogers, livre, colocar no fundo das redes, aos 34 minutos.