Palmeiras goleia o Botafogo e assume a vice-liderança do Brasileiro sub-20

Em confronto pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras venceu o Botafogo, nesta quarta-feira, por 5 a 0. Os gols na Arena Barueri foram marcados por Sorriso (2), Heitor, Riquelme e Coutinho.

Com a goleada, o Palmeiras subiu para a vice-liderança da competição, com dez pontos, um a menos que o Cruzeiro. Já o Botafogo abre a zona de rebaixamento com quatro pontos, na 18ª colocação.

Os paulistas voltam a campo na próxima quarta, quando enfrentam o Cuiabá, no CT Manoel Dresch, pela sexta rodada do Brasileirão sub-20, às 16h (de Brasília). Já os cariocas jogam pela Copa Rio Sub-20 neste sábado, contra o Artsul, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.