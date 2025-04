Com golaços, PSG vira sobre o Aston Villa e abre vantagem pelas quartas da Champions

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain (PSG) virou sobre o Aston Villa pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. No Parque dos Príncipes, com golaços, a equipe do técnico Luís Henrique venceu por 3 a 1.

Com o resultado, o PSG sai em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal do torneio continental. O jogo de volta está marcado para terça-feira, às 16h (de Brasília), no Villa Park.

O próximo confronto da equipe francesa será justamente diante do adversário britânico. Já o Aston Villa enfrenta o Southampton neste sábado, às 11h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.