Quem é o melhor: Estêvão no Palmeiras, Hulk no Galo ou Gerson no Fla?

Eu acho o Gerson e o Estêvão. O Hulk não faz uma grande temporada e tem alguns lampejos, como no sábado ou na eliminação do Fluminense na Libertadores, as jogadas que ele fez nos gols do Deyverson. O Estêvão, o time funciona mais em função dele. No Flamengo, o Gerson também, com características diferentes. O Estêvão é mais goleador e participa de mais jogadas de passe para gol, e o Gerson é mais um ponto de equilíbrio do time, um alicerce. Eu acho que os dois são mais importantes no momento. O Hulk é o cara que chega para resolver as coisas, como fez no sábado, quando o Atlético-MG jogava bem mal. Aliás, que jogo ruim. Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar detona Ramón Díaz: 'Espécie de Luxemburgo argentino'

Ramón Díaz faz um péssimo trabalho no Corinthians e está virando uma "espécie de Luxemburgo argentino", afirmou Mauro Cezar.

O Corinthians é um time mal treinado, muito mal treinado, o trabalho do Ramón Díaz é péssimo e ontem ele conseguiu se superar na ruindade. (...) Mesmo com os desfalques do Flamengo, seria uma vergonha para o Flamengo ser eliminado por esse Corinthians.