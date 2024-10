Mauro Cezar detona Ramón Díaz: 'Espécie de Luxemburgo argentino'

Ontem, teve a chance de jogar com um a mais e mesmo assim o Corinthians se arrasta na temporada, vivendo na fantasia. A realidade do Corinthians é lutar contra o rebaixamento. Vai jogar de novo com o Palmeiras daqui a duas rodadas, vamos ver a mesma situação. Tudo que ele fez de errado ontem é uma característica de um trabalho ruim, de uma espécie de um Luxemburgo argentino, que é o Ramón Díaz, que era bom há uma década, quando foi campeão no River Plate. Mauro Cezar

