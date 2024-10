Flamengo: Gerson lembrou Zidane contra o Brasil na Copa de 2006, diz Juca

O Hulk mudou a história do Atlético-MG. O cara mudou a história do clube e é decisivo desde 2021. O jogador mais decisivo no Brasil nos últimos anos é ele Arnaldo Ribeiro

O Atlético-MG já não vem bem faz um tempo e vem ganhando graças aos gols isolados do Hulk. O Gerson está jogando demais, é um maestro, mas tem outras peças no Flamengo que contribuem de alguma forma. Mas, no Galo, o Hulk resolve. Eu digo que é o Hulk por isso José Trajano

Eu acho o Gerson e o Estêvão. O Hulk não faz uma grande temporada e tem alguns lampejos, como no sábado ou na eliminação do Fluminense na Libertadores, as jogadas que ele fez nos gols do Deyverson. O Estêvão, o time funciona mais em função dele. No Flamengo, o Gerson também, com características diferentes. O Estêvão é mais goleador e participa de mais jogadas de passe para gol, e o Gerson é mais um ponto de equilíbrio do time, um alicerce. Eu acho que os dois são mais importantes no momento. O Hulk é o cara que chega para resolver as coisas, como fez no sábado, quando o Atlético-MG jogava bem mal. Aliás, que jogo ruim. Mauro Cezar Pereira

