Flamengo: De olho em Léo Ortiz, Juventus manda emissários a Itaquera

Obviamente agora não vai ter essa proposta agora porque a Juventus, pelo que eu soube ontem, vai respeitar esse momento de finais de campeonato do Léo Ortiz com o Flamengo. Mas, depois, deve acontecer algum contato. Ainda não está 100%. Ontem, esses emissários da Juventus assistiram à partida do Léo Ortiz e estão de olho nele.

Com a lesão do Bremer, o Léo Ortiz interessa à Juventus para a janela do meio de temporada lá no futebol europeu. André Hernan

Provocação? Hernan explica luzes apagadas e som no vestiário do Flamengo

André Hernan contou que, de acordo com o Corinthians, o apagão ocorrido no vestiário do Flamengo foi um problema momentâneo, e o som alto ouvido pelos jogadores, consequência de uma ação de marketing na chegada da equipe na Neo Química Arena. As duas situações irritaram os dirigentes do Flamengo.

Na chegada do Corinthians, o Corinthians faz uma ação para o sócio-torcedor, fica um grupo de torcedores e os jogadores param para autógrafo, uma foto, e aí tem um som ambiente com cantos da torcida do Corinthians. (...)Aquilo é numa caixa de som que fica ecoando em todo o saguão da chegada do ônibus do Corinthians. Esse ambiente vaza para as salas e o vestiário visitante André Hernan

Falta de luz no vestiário

Segundo Hernan, o Corinthians nega que o som alto e a queda de luz tenham sido para provocar ou descentrar o rival.