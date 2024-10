Ricardo Oliveira diz que mercado da bola o tirou da final da Libertadores

"Não foi tão difícil assim. Eu me preparei pra isso. Eu lembro que o Cafu, lá em 2006, quando eu cheguei no Milan, ele já estava nessa fase de aposentadoria, pensando em parar, me falou: "Deixa eu dar um conselho para você, garoto, não fica colocando números na cabeça, com 30 e poucos anos eu vou parar... Faz o seguinte, vai e vive intensamente essa profissão, porque no dia que chegar, você vai ter dois sinais, ou a cabeça não funciona mais, você vai acordar e vai falar assim: "O que estou fazendo? Que droga, vou ter que treinar", ou então o seu corpo vai falar assim: não aguento mais".

O último clube do atacante foi o Brasília, do Distrito Federal, em 2023. Em mais de duas décadas como atleta profissional, Ricardo Oliveira acumulou 800 jogos e marcou 390 gols. Não faltou entrega mental e física, como conta em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL Esporte.

"Chegou um momento para mim que eu já tinha decidido e eu prolonguei, eu consegui estender a minha carreira. Da minha geração, os caras que eram fora da curva, jogavam até os 33, 34 no máximo. Eu levei 10 anos para frente. Eu parei com 43 e chegou o momento que eu falei assim: "Agora chega, não quero mais isso". Fechei realmente, peguei a chave e escondi, porque eu não quero mais, eu vivi intensamente, eu falo para as pessoas o seguinte, eu extraí o máximo da minha mente e do meu corpo, tudo, entreguei tudo no campo, esgotei. Não posso falar para você que teve um momento que eu deitei, dormi, acordei e falei assim, caramba, acho que eu poderia ter feito melhor. Não, não tem, eu deixei tudo".

Pensa em ser técnico, mas...

"Seria interessante pensar. Eu fiz o executivo de futebol e eu queria conhecer um pouco mais dessa visão sistêmica da gestão. Eu falo para as pessoas, principalmente os amigos que estão migrando e que estão pensando em continuar no futebol e que querem ir para a área da gestão. Cara, estuda gestão um pouquinho para você entender. Porque a gente, no campo, está fechado, somente aquela bolha, a gente só enxerga o campo. A gestão vai ampliar a nossa visão, nós vamos entender o que é o futebol e como é difícil fazer futebol".