Novorizontino x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Corinthians, entretanto, precisará recuperar os ânimos antes de entrar em campo. No último domingo, o Alvinegro foi goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco partidas, o time amargou três derrotas e somou apenas duas vitórias.

Para o confronto, o Timão tem duas dúvidas: Memphis Depay e Gustavo Henrique. O atacante foi substituído no primeiro tempo da derrota para o Flamengo e deixou o campo com dores na perna direita, enquanto o zagueiro fez controle de carga no treino desta terça-feira. A única baixa confirmada para Dorival Júnior é Rodrigo Garro, que ainda se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Do outro lado, o Novorizontino vive um bom momento sob o comando do técnico Umberto Louzer e detém uma sequência invicta de seis jogos entre todas as competições - neste recorte, foram três vitórias e três empates. O time vem de triunfo por 2 a 1, em casa, contra o Athletico-PR.

Umberto Louzer deve seguir tendo os desfalques de Renato Palm, Vitinho, Airton Moisés e César Martins, que permanecem no departamento médico. Já Willian Farias, em transição física, aparece como dúvida.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO X CORINTHIANS