André Ramalho coloca Corinthians no mesmo nível técnico do Flamengo

Melhor em campo do Corinthians na eliminação da Copa do Brasil, André Ramalho colocou o clube paulista no mesmo nível técnico do Flamengo.

O que aconteceu

André Ramalho nivelou as duas equipes, pontuando o placar agregado — de 1 a 0 para o Flamengo — como fator principal. Em dois embates, apenas um gol foi marcado. No último domingo (20), o Clássico dos Milhões terminou em empate sem gols, e o Fla avançou para a final do torneio.