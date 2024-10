A bandeira que ajuda família alvinegra com o luto: 'Rezo para dia de jogo'

Ela estará no Nilton Santos na quarta-feira (23), contra o Peñarol, do Uruguai, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida, uma das mais importantes da história do Alvinegro, se torna ainda mais especial por ser o dia do aniversário de 41 anos de Fernando.

O vídeo viral

Gustavo já foi responsável por um vídeo que bombou nas redes sociais. No retorno para casa após uma partida, em um vagão de metrô com os amigos da Vila Kennedy, é ele quem grita "E o Flamengo?", e o Gordinho do Fogão faz uma paródia da dança do Nego Ney, personagem viral da época.

Volta e meia, também em forma de homenagem, Fernando e os integrantes da "Fogo VK" reproduzem aquele vídeo. Mais recentemente, foi após a eliminação do Rubro-Negro na Libertadores.

"O pessoal, às vezes, até confunde e acha que sou eu, mas é o Gustavo. E toda vez que o Flamengo tem um revés, o vídeo volta à alta, e a galera até faz algumas montagens. Se tornou uma lembrança boa, uma coisa leve, hoje em dia, graças a esse carinho. Isso ajuda e ameniza um pouco a saudade", aponta Fernando.