Desde 2020, São Paulo apresenta números chamativos durante a fase de grupos do Paulistão; confira

O São Paulo vem se classificando com certa facilidade às quartas de final do Campeonato Paulista. Isso porque o Tricolor, desde 2020, terminou todas as edições em primeiro lugar de seu grupo.

Em 2020, avançou com 21 pontos, quatro a mais em relação ao Mirassol, vice-líder do Grupo C. Foram seis vitórias, três empates e três derrotas, além de ter tido o melhor ataque, com 19 gols marcados.

Já em 2021, ano que conquistou o 22° título da competição estadual, o São Paulo pegou a primeira vaga do Grupo B fazendo 21 pontos, sendo assim a equipe com a maior pontuação da fase de grupos naquela edição, e novamente com o seu ataque marcando o maior número de gols, com incríveis 28.