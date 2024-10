Liverpool vence Chelsea com Salah decisivo e mantém liderança do Inglês

O Liverpool venceu clássico contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo (20), no Anfield Road, pela oitava rodada da Premier League, e retomou a liderança da competição.

Salah, de pênalti, foi o responsável por abrir o placar no Anfield Road, aos 27min da etapa inicial. Nicolas Jackson empatou para o Chelsea logo no começo do segundo tempo, aos 4min, mas Curtis Jones, aproveitando assistência do egípcio, voltou a colocar o Liverpool na frente logo depois, aos 6min.

O resultado leva o Liverpool de volta à liderança do Campeonato Inglês, com 21 pontos. Os Reds haviam deixado a ponta no começo do dia com a vitória de virada do Manchester City sobre o Wolverhampton —os Citizens foram a 20 pontos. Já o Chelsea, com a derrota, segue estacionado na sexta colocação, com 14.