Premier League dá aula sobre como apitar com coragem

O Manchester City venceu no último instante do jogo contra oWolverhampton e de virada, pela quarta vez na Premier League. Dos 20 pontos que o colocam na liderança provisória, treze foram recuperados depois de estar atrás no marcador.

O empate por 2x2 com o Arsenal, além das quatro viradas.

Com tudo isso, o destaque foi a decisão corajosa do árbitro Chris Kavanagh ao validar o gol do zagueiro Stones.