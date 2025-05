Dribles certos, assistências e mais: Lamine Yamal lidera estatísticas desde janeiro de 2024

Lamine Yamal, do Barcelona, vem encantando a todos por conta de suas incríveis atuações aos 17 anos de idade. O jovem de La Masia se tornou uma peça fundamental para a equipe catalã além de já alçar altos voos na seleção da Espanha. O camisa 19, desta maneira, lidera algumas estatísticas de ataque entre todos os jogadores das 20 ligas mais importantes do mundo desde janeiro de 2024, segundo o Sofascore.

Yamal é o atleta com mais assistências no período, com 33 passes para gols de seus companheiros - sendo 24 nesta temporada. O espanhol supera nomes como Oscar (31), do São Paulo, e Mohamed Salah (30), do Liverpool. Além disso, o atacante do Barcelona é quem mais criou chances claras, tendo 58.

Um ponto de destaque do futebol de Yamal é a sua criatividade nos dribles. E esta é outra estatístcia que a joia do Barça lidera. Desde janeiro de 2024, o camisa 19 acertou 295 dribles e é, de longe, o melhor no quesito. Fecham o top3 Jérémy Doku (236), do City, e o brasileiro Vinicius Junior (226), do Real Madrid.