Brazão pega pênalti contra o CRB e salva o Santos na estreia de Cleber Xavier

Cleber Xavier não começou a sua trajetória como técnico da forma que gostaria. Nesta quinta-feira, o Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o CRB, em plena Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Rollheiser colocou os mandantes na frente, enquanto Bruno Herculano deixou tudo igual. Nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Brazão defendeu um pênalti e salvou os paulistas de uma derrota.

Se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, Neymar acompanhou a estreia do novo comandante em um dos camarotes do Urbano Caldeira, ao lado de amigos.

Com o resultado, o Peixe precisa vencer o jogo da volta para seguir para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).