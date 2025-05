São Paulo x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Para o embate, o técnico Luis Zubeldía vive a expectativa de poder contar com o retorno de três jogadores: Lucas Moura, Alan Franco e Ferreira. O camisa 7 está recuperado de um trauma no joelho direito, enquanto o zagueiro e o atacante treinaram normalmente junto ao restante do elenco nesta quinta-feira.

Por outro lado, o São Paulo segue com muitas baixas. São elas: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (transição após lesão na região posterior da coxa esquerda), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Igor Vinícius (lombalgia) Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).