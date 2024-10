Deboche e provocações: Corinthians e Flamengo fecham duelos quentes no ano

Horas antes de a bola rolar na Neo Química Arena, torcedores do Flamengo foram alvo de ataques a caminho do estádio. Uma van que trazia flamenguistas de Campinas, no interior de São Paulo, também foi atacada por alvinegros.

O elenco do Fla recebeu provocações já dentro da Arena. A delegação chegou ao vestiário parcialmente apagado e com música alta. Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro, disse que a equipe se sentiu incomodada e que voltaria ao ônibus se a situação não fosse resolvida. Minutos depois, tudo foi normalizado.

O clima foi quente entre os jogadores na partida, com cobranças incisivas e entradas fortes. Inclusive Bruno Henrique protagonizou uma entrada violenta em Matheuzinho. O atacante foi expulso após dar uma solada na cabeça do lateral-direito, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Frustração x Deboche

Após a eliminação, o Corinthians foi resignado, tanto nas arquibancadas quanto na zona mista. A sensação de frustração dos jogadores transpareceu. Apenas dois atletas falaram com a imprensa.

Já o Flamengo "devolveu" as provocações em tom de deboche. O meio-campista Gerson deixou a Neo Química Arena com uma caixa de som bem alto. Nas redes sociais, o time da Gávea publicou uma piada envolvendo o foguetório da madrugada anterior.