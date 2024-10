Abel prega cautela na caçada ao Botafogo e evita dar moral a Estêvão

Perguntado mais uma vez sobre se pensa no Botafogo, o técnico voltou a falar sobre focar no presente e não no futuro.

Mais do que falar daquilo que vai acontecer. Para você, xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça? Futebol é com os pés ou a cabeça? Sempre falo sobre o fator emocional e mental, que são determinantes. Vamos jogar um jogo de cada vez, pois é o que controlamos. Se ficarmos pensando no futuro, perdemos o foco Abel Ferreira

O técnico afirma ainda que esse fator emocional é algo que leva tempo, e que ele vem trabalhando no Palmeiras desde que chegou. "É preciso ter controle emocional para entender os momentos do jogo, os empates, as viradas. É preciso manter a calma", concluiu Abel, tornando a repetir que pensa um jogo de cada vez.