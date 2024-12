Morre Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro

As mãos de Wlamir Marques e Amaury Pasos, eternizadas na Calçada da Fama do Memorial do Corinthians, em 25 de agosto de 2012. Foto: Ricardo Biserra

Wlamir Marques e Amaury Pasos receberam as homenagens do Corinthians, no dia 25 de agosto de 2012, quando foram eternizados na Calçada da Fama do clube. Foto: Ricardo Biserra

Amaury é cercado por admradores, no dia em que foi eternizado na Calçada da Fama, 25 de agosto de 2012. Foto: Ricardo Biserra