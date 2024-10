Fla vence Corinthians na estreia de Filipe Luís após muitas traves e um gol

As duas torcidas fizeram bonita festa. Do lado do Flamengo, muitos espaços vazios principalmente por conta dos altos valores dos ingressos, mas houve mosaico, fogos e fumaça antes de a bola rolar. No Corinthians, setor completamente lotado e 42 ônibus vindos de São Paulo.

Gabigol foi a grande novidade do Flamengo em campo e viu um gol ser anulado. Essa foi só a quinta vez que o camisa 99 iniciou um jogo em 2024. Quando substituído na reta final, foi ovacionado.

No Corinthians, Hugo Souza se reencontrou com o Flamengo. O goleiro está emprestado pelo clube carioca ao Corinthians, que precisou pagar R$ 500 mil pela utilização. Ele se destacou, apesar de um vacilo no gol de Alex Sandro.

Como foi o jogo

O Flamengo foi bem melhor e mais dominante no primeiro tempo. Em comparação ao time que jogava com Tite, a entrada de Léo Ortiz melhorou consideravelmente a saída de bola. Na frente, a equipe em pouco tempo já arriscou mais do que qualquer outra partida recente e abriu o placar com Alex Sandro para refletir essa superioridade. No banco, Filipe Luís se comunicou bastante com os jogadores.

O Corinthians não foi bem. Com dificuldades de passar do meio-campo, a equipe de Ramón Díaz criou somente uma boa oportunidade na primeira etapa com chute de longa distância de Garro. A ideia do treinador de um meio mais criativo não surtiu efeito, e o Fla sobrou no setor na maior parte do primeiro tempo.