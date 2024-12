Franca e Minas vencem pela Liga dos Campeões das Américas de basquete

No jogo do Franca, o cestinha foi o brasileiro Didi Louzada, que marcou 24 pontos e pegou cinco rebotes. A vitória deste sábado marcou a estreia do time paulista na Champions das Américas.

O próximo duelo do Franca na competição é neste domingo, às 22h10 (de Brasília), quando irá encarar o Leones de Quilpé, do Chile.

Minas x Quimsa-ARG

Por sua vez, o Minas conseguiu uma vitória com maior vantagem diante do Quimsa. O cestinha da partida veio da equipe argentina, com Agustin Perez marcando 20 pontos. Pelo lado brasileiro, Danilo Fuzaro fez 17 pontos e deu quatro assistências.