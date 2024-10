Nem bom dia? Suárez relata 'indiferença' de Bielsa com a seleção uruguaia

Em uma ocasião, Suárez relatou que Bielsa falava sobre atitudes que, na verdade, não cumpria depois. "Ele (Bielsa) dava entrevistas dizendo que jogamos para o povo, para as pessoas. Uma vez estávamos treinando em Nova Iorque e tinham torcedores nos esperando por quatro, cinco horas no hotel. Antes de sair do ônibus, nos diz para não atender as pessoas. Como capitão, eu disse 'vamos todos parar'. Ficamos 15 ou 20 minutos com eles", relatou o atacante. "Às vezes é fácil falar o que as pessoas querem ouvir".