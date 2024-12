Real Madrid reclama de pênalti em Vini Jr. e ameaça queixa na Federação, diz jornal

O clube espanhol não descarta apresentar uma reclamação oficial à Federação e à Comissão Técnica de Árbitros pelo ocorrido neste sábado com a jogada de Vinicius. Outro ponto importante é que na temporada passada, o Real Madrid denunciou Martínez Munuera, o mesmo árbitro que apitou neste fim de semana, por não registrar na ata insultos a Vinicius vindos do estádio El Sadar no duelo contra o Osasuna.

Classificação e jogos La Liga

Com o empate diante do Rayo Vallecano, o Real Madrid alcançou os 37 pontos em 17 jogos em La Liga, ocupando a vice-liderança da competição.