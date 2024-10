Torcedor processa Vasco por não conseguir ingresso para semi com Atlético

O UOL teve acesso ao processo de um sócio do Vasco contra o clube e a empresa "Imply". A ação foi pelo fato do torcedor não ter conseguido ingresso para a semifinal da Copa do Brasil neste sábado (19), contra o Atlético-MG, às 18h30, em São Januário.

O que aconteceu

Ele exigiu não só a entrada dele na partida como também de mais dois convidados. Além disso, pediu uma indenização de R$ 12 mil por danos morais. O vascaíno é sócio do plano 5 estrelas, com direito a mais duas pessoas.

O torcedor, que é advogado, não conseguiu êxito. Ele entrou com a ação no Juizado Especial Cível do bairro da Barra da Tijuca (RJ). Na sentença, o juiz destacou que o caso é específico para o Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, o que motivou a extinção da ação: