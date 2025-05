Transmissão ao vivo de Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Alviverde também busca a recuperação. A equipe de Abel Ferreira foi derrotada pelo Bahia por 1 a 0 na rodada anterior, no Allianz Parque, e perdeu a liderança.

No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Palmeiras superou o Ceará por 1 a 0, enquanto o Vasco empatou com o Operário em 1 a 1.

Vasco x Palmeiras -- Brasileirão 2025