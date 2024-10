Site de sócios do Vasco teve mais de 122 mil acessos para jogo com Atlético

O site "Gigante", disponível para sócios do Vasco, atingiu mais de 122 mil acessos nesta segunda-feira (14), dia em que foram abertas as vendas de ingressos para a decisiva partida entre o Cruzmaltino e o Atlético-MG, neste sábado (19), às 18h30, em São Januário, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

No total, foram exatos 122.653 acessos num universo de cerca de 67 mil sócios ativos. Os números foram obtidos pelo UOL junto à "Imply", empresa parceira do Vasco.

Os ingressos para os vascaínos se esgotaram em pouco tempo e houve problemas e muita reclamação. O site congestionou e chegou a ficar fora do ar. A operação foi feita pela empresa "Feng".