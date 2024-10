Paulinho volta a treinar com elenco do Vasco após quase 9 meses da lesão

Paulinho foi um dos principais destaques do Vasco ano passado. Ele foi comprado junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e tem contrato com o Cruzmaltino até dezembro de 2025.

Classificação e jogos Brasileirão

Jair bem próximo de retorno

Já o volante Jair está bem próximo do retorno aos gramados. Existe a possibilidade dele ser relacionado para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro, mas isso ainda não é certo.

Fato é que o jogador já está recuperado da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão aconteceu no clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no dia 4 de fevereiro.

Jair acabou tendo uma recuperação um pouco mais rápida que a de Paulinho. Ele já treina com o grupo há duas semanas.

Adson confiante em retorno

Já o atacante Adson está otimista em voltar a atuar ainda este ano. Ele passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita no dia 4 de setembro e, desde então, tem surpreendido com a velocidade de sua recuperação.