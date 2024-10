O clima virou: Flamengo vê Corinthians crescer e tem clássico a esquecer

Ainda que Memphis Depay não possa jogar a Copa do Brasil, o golaço de falta foi a cereja do bolo em uma noite de alívio para o lado corintiano — momentaneamente fora da zona de rebaixamento.

No Flamengo, o técnico Filipe Luís sabe que precisa "limpar a cabeça" para domingo. Até o Fla-Flu, ele ainda não tinha sabido o que era perder como técnico do profissional.

"Dói muito mais nesse lado aqui do que como jogador", resumiu.

O Flamengo saiu do Maracanã não só com problemas ofensivos, mas falhas de cobertura que permitiram o "bote" certeiro do Flu.

No meio-campo, problemas de passes e aspectos técnicos dificultaram as coisas. O alento é que Pulgar, Gerson e Arrascaeta devem ser titulares domingo. O uruguaio até entrou no segundo tempo, mas já com o um Fla com os "pneus arriados" diante do Flu.

Em termos de postura, Filipe Luís não vai jogar de forma mais defensiva. Defende a proposta de pressionar o adversário no ataque.