Novorizontino e Ferroviária fazem duelo paulista e Cuiabá mira o G-4 na Série B

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contará com mais três jogos neste domingo. O destaque fica por conta do duelo paulista entre Novorizontino e Ferroviária, mas o Cuiabá também entra em campo de olho no G-4.

O confronto paulista começa às 18h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Ambos têm nove pontos, mas tiveram resultados opostos na última rodada. Os donos da casa sofreram a primeira derrota na competição, por 1 a 0, diante do Atlético-GO. Entretanto, seguem invictos em casa, com duas vitórias e um empate. Já a Ferroviária venceu o Coritiba por 2 a 1, em casa, e quer a primeira vitória como visitante, condição em que tem dois empates e uma derrota.

O Cuiabá, que iniciou a rodada em quarto lugar com 12 pontos, joga em casa para se manter nas primeiras colocações. Recebe o Operário-PR, às 18h30, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Na última rodada, empatou com o CRB por 1 a 1 e segue invicto. Diante de sua torcida, tem um empate e duas vitórias seguidas. O Operário venceu após quatro jogos ao fazer 1 a 0 no América-MG em casa, chegando a sete pontos. Como visitante, tem uma vitória, mas perdeu as duas últimas.