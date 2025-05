Dorival Jr. pede mais precisão ao ataque do Corinthians e vê "boa apresentação" de Coronado

O Corinthians amargou sua primeira derrota da 'Era Dorival Júnior'. No último sábado, com pênalti desperdiçado por Memphis, o Timão levou a virada e perdeu para o Mirassol, por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua avaliação pós-jogo, o treinador do Corinthians, claro, destacou as dificuldades do setor defensivo. No entanto, outro fator também chamou a atenção de Dorival: a falta de precisão do Timão no ataque. A equipe finalizou ao alvo somente três vezes nos 90 minutos.

"Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Estamos tendo uma posse de bola, e está faltando o movimento final. Temos que trabalhar isso tudo muito mais, buscarmos soluções, para que, com esse volume que a equipe vem apresentando, a gente possa também ter a possibilidade das conclusões, o que vem penalizando consideravelmente a nossa equipe nesse momento", analisou o comandante.