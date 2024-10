Ramón Díaz exalta golaço de Memphis no Corinthians: 'O mundo todo vai ver'

Cuidamos dos jogadores. O resultado estava definido. Não queríamos que ele se desgastasse a esse momento da temporada. Se lesiona, perdemos pela temporada. Conhecemos o tempo que cada um pode render. Por isso, estamos agindo como um grupo. Vamos tentar nos salvar e lutar nas copas.

Gostei do 2° tempo, foi um time aguerrido, fomos mais pulsantes e isso pela qualidade que temos. É só ver os gols que fizeram Memphis, Garro, Yuri. São jogadores muito importantes e que têm que resolver. Por isso têm muitas responsabilidades.

O que mais ele e Emiliano Díaz disseram?

Conversa no intervalo: "Dissemos que o adversário também joga que devíamos estar atentos, concentrados. Queríamos sair do Z4, que hoje era uma data que pensamos que o Flamengo podia conseguir um outro resultado e não conseguiu. Isso mostra que o futebol é complicado, difícil, não se deve relaxar. O primeiro tempo não foi dos melhores, mas temos que valorizar o Athletico, que nos atacou. Mostra que não podemos relaxar. Temos que continuar com essa mentalidade para sairmos do Z4. O rival também joga e quando você relaxa no Brasileiro, não perdoam. É o campeonato mais difícil do mundo. Não gostamos de falar da intimidade. Teve um pouco de tudo no vestiário. É um grupo que responde no momento difícil. É difícil virar jogos aqui. O grupo respondeu como tinha de responder e vamos trabalhar isso para evitar novos relaxamentos."

Jogo mais importante que semi contra o Fla: "Acontecem sempre essas emoções. Não esperávamos tomar dois gols como tomamos. Era uma final para nós. Entendemos o torcedor sobre domingo, mas hoje era o jogo mais importante. Os clássicos são guerra de verdade. Vamos ver como vamos administrar o grupo para o jogo da semifinal."

Variação do esquema: "Se analisa mais o resultado. Os primeiros 20 minutos fomos muito bem e depois relaxamos. Temos essa variação com três atacantes e não podemos nos fixar em só um sistema. Temos um elenco que podemos variar e depende do grupo que está disponível. Nunca fixamos um sistema só. Depende do adversário, do momento do jogo."