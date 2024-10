Memphis vibra com primeiro gol pelo Corinthians: 'Significa tudo para mim'

O atacante Memphis Depay comemorou o primeiro gol marcado com a camisa do Corinthians. Ele foi às redes em cobrança de falta durante a goleada do time paulista sobre o Athletico por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão.

O que ele disse?

Isso significa tudo para mim. Eu acho que nós começamos o jogo bem. Marcamos dois gols muito rápidos. E a forma como nós deixamos a vantagem ir embora no primeiro tempo... Precisamos analisar e falar sobre isso. Nós já falamos um pouco durante o primeiro tempo, durante o jogo, porque nós não podemos permitir isso acontecer. Mas eu acho que nós continuamos lutando juntos. Os torcedores estiveram conosco. O gol [de Memphis] nos deu um pouco de força extra para perceber que nós precisávamos ganhar este jogo. E para mim, marcar meu primeiro gol em casa, isso significa tudo. A forma como eles me acolheram desde o início. Então, eu acho que é um momento muito bonito para mim. E eu tento ajudar a torcida, o clube e a equipe o máximo possível que eu posso. Mas nós precisamos olhar e precisamos melhorar.