'O torcedor tem que festejar, mas o Corinthians continua na UTI', diz Juca

Contra o Cuiabá, o Yuri tá fora, e o Martínez também. Martínez é menos grave pro momento do Yuri, muito mais como garçom do que como finalizador. Yuri está mostrando um futebol com o Ramón Díaz que ele não vinha mostrando. É claro que nesse momento o corintiano tem mais é que festejar, mas a situação é exatamente essa. Continua na UTI.

Esse time do Corinthians não é um time pra cair, evidentemente. Esse atual. Mas o time do Grêmio também não era pra cair, e caiu. É por isso que o alerta tem que ser dado. O Corinthians tem time pra escapar, mas vai ter que mostrar contra o Cuiabá também. Não tem essa de trazer um ponto de Cuiabá e tá bom. Tem que trazer 3 pontos. Juca Kfouri, no Fim de Papo