Time espanhol provoca e questiona fama de 'campeão de tudo' do Real Madrid

Alguns podem pensar que as vitrines do clube azul-celeste estão 'vazias', mas o museu azul-celeste exibe um troféu continental que não aparece no registro de vencedores do Real Madrid. Um título que equipes grandes como PSG ou Juventus usam com orgulho, da mesma forma que o Celta. Porque a história do Real Club Celta é mais modesta, mas não sem grandeza.

Consciente da importância que os madridistas atribuem aos troféus, o Real Club Celta coloca à disposição de todos os torcedores do Real Madrid que se deslocarão ao Abanca Balaídos este sábado o nosso único título europeu até ao momento e, ao mesmo tempo, um título continental que o clube branco nunca terá.

A Copa Intertoto é um torneio oficial organizado pela UEFA entre 1995 e 2008. Foi no verão de 2000 que o clube conquistou este título com uma vitória suada na final contra o Zenit São Petersburgo. Os gols de Karpin e Juanfran entraram para a história como os arquitetos do primeiro e, por enquanto, único título continental do futebol galego.

O RC Celta convida todos os torcedores do Real Madrid a aproveitarem esta oportunidade única de desfrutar do troféu europeu que nunca terão. Para isso, será montada uma arquibancada do lado de fora do estádio de Vigo.

Os madridistas que quiserem ser fotografados, tocar e sentir este título de perto poderão fazê-lo antes do jogo, e gratuitamente, a convite do Celta. Nós encorajamos você a vir."